Roma, 30 lug. (askanews) - Il governo ritiene prematuro procedere ora con il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma per Elly Schlein, intervenuta alla Camera, è "insopportabile questa ipocrisia: parlate del fatto che prima dovrebbe esistere uno Stato, e fingete di non vedere che lo stanno radendo al suolo quello Stato". Uno stato che "è occupato illegalmente contro il diritto internazionale. Il riconoscimento della Palestina, come stato democratico e sovrano, entro i confini del '67, con Gerusalemme capitale condivisa, è oggi un contributo concreto al processo di pace ed è necessario per difendere la prospettiva dei 'due popoli, due Stati' di fronte al primo governo israeliano che la nega apertamente, esattamente come la negano i terroristi di Hamas" ha dichiarato la segretaria Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Schlein: il governo volta le spalle ai palestinesi

