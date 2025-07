Gaza ministro israeliano Eliyahu choc | Uccidere i civili palestinesi non basta dobbiamo trovare metodi più dolorosi della morte - VIDEO

Eliyahu rilancia: “La morte non basta, servono sofferenze peggiori per i civili”. In passato aveva proposto anche l’uso della bomba atomica su Gaza Una dichiarazione choc dopo l'altra per quanto riguarda Gaza dai politici israeliani. Il ministro del Patrimonio Amichay Eliyahu ha dichiarato: ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ministro israeliano Eliyahu choc: "Uccidere i civili palestinesi non basta, dobbiamo trovare metodi più dolorosi della morte" - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - eliyahu - ministro - choc

Gaza, Amihai Eliyahu choc: “La cancelleremo e sarà ebrea, spingiamo popolazione istruita su Mein Kampf”, Odeh lo attacca: “Lo dicevano i nazisti” - Il ministro israeliano di ultradestra Amihai Eliyahu ha pronunciato dichiarazioni durissime sulla Striscia di Gaza, invocandone la “cancellazione” e una futura identità esclusivamente ebraica.

Scandalo in Israele, il ministro Eliyahu svela gli obiettivi della guerra nella Striscia di Gaza affermando che “gli ostaggi non sono la priorità” e scatena una pioggia di critiche - Le parole del ministro del Patrimonio israeliano Amichai Eliyahu, esponente del partito di estrema destra Otzma Yehudit, hanno scatenato un’ondata di critiche politiche e indignazione pubblica in Israele e non solo.

Gaza, Amihai Eliyahu choc: “La cancelleremo e sarà ebrea, spingiamo popolazione istruita su Mein Kampf”, Odeh lo attacca: “Lo dicevano i nazisti” Vai su X

Medio Oriente, frase choc di un ministro israeliano: «Tutta Gaza sarà ebraica, la stiamo cancellando; Strappo di Macron: A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha; Atomica su Gaza. L'appello choc del ministro israeliano.

Medio Oriente, frase choc di un ministro israeliano: «Tutta Gaza sarà ebraica, la stiamo cancellando» - Intanto l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è in Sardeg ... Riporta milanofinanza.it

Gaza, cosa c'è nel video choc della ministra israeliana Gila Gamliel: «O noi o loro!». Riviera con yacht, spiagge da sogno e Trump tower - È il controverso post pubblicato su X della ministra israeliana dell'innovazione, Gila Gamliel, accompagnato da un ... Come scrive ilmessaggero.it