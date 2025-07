Gaza Meloni sente Netanyahu | Situazione insostenibile e ingiustificabile stop alle ostilità

In una telefonata avvenuta nella serata del 30 luglio Giorgia Meloni ha parlato Benjamin Netanyahu, sottolineando la necessitĂ impellente di far cessare subito le ostilitĂ in corso. Meloni ha definito la situazione a Gaza «insostenibile ed ingiustificabile» e ha ribadito quanto sia imprescindibile «garantire un passaggio umanitario privo di impedimenti per soccorrere la popolazione civile». Durante il colloquio, è stato anche riaffermato l’impegno italiano a favore di interventi umanitari, tra cui l’ampliamento dell’iniziativa Food for Gaza. L’inviato Usa Steve Witkoff atteso il 31 luglio in Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

