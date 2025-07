Gaza Mattarella | Situazione intollerabile inaccettabile che Israele non rispetti diritto umanitario

"Sul Medio Oriente è persino scontato, purtroppo, affermare che la situazione a Gaza diviene di giorno in giorno drammaticamente più grave e intollerabile." Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale.

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo.

La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Sergio Mattarella, L’8 ottobre 2023 Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, è stato illuminato in bianco e blu in solidarietà con il popolo di Israele.

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - di Bernardino De Bari “…Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati… e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria.

Gaza, Mattarella: "Situazione sempre più grave e intollerabile, sembra di essere tornati nell'Ottocento" - "Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano ... Come scrive affaritaliani.it

Mattarella, “a Gaza situazione sempre più intollerabile. Serve un cessate il fuoco” - Il Capo dello Stato durante la cerimonia del Ventaglio parla di quanto sia “grave il riaffiorare dell’antisemitismo” ... Riporta msn.com