Gaza Mattarella | errare umano perseverare diabolico

Roma, 30 lug. (askanews) – “Da tanti secoli, da Seneca a S. Agostino, ci viene ricordato che “errare humanun est, perseverare diabolicum”. Si è parlato di errori anche nell’avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell’aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando di quanto avviene a Gaza in questi giorni. “E’ difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indi scri mina tamente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it