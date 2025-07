Gaza Mattarella | Difficile vedere involontaria ripetizione di errori e non ostinazione a uccidere

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Si è parlato di errori anche nell'aver sparato su ambulanze e aver ucciso medici e infermieri, che si recavano per dar soccorso ai feriti sui luoghi più tragici dello scontro; nell'avere perso a bersaglio, ucciso bambini assetati in fila per avere acqua: per l'uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo; per la distruzione di ospedali, uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione. È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non avvisarvi l'ostinazione a uccidere indiscriminatamente.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gaza, Mattarella: Difficile vedere involontaria ripetizione di errori e non ostinazione a uccidere

