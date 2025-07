Gaza le notizie del 30 luglio in diretta | altre 7 persone morte per fame nella Striscia

Continua la crisi umanitaria a Gaza. Secondo il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, si sono registrati 7 nuovi decessi dovuti per fame. Intanto il presidente americano Donald Trump annuncia che la distribuzione di cibo nei centri voluti dagli Usa inizierà presto. Ecco tutte le notizie dal Medio Oriente di oggi, 30 luglio, in diret ta. Guerra a Gaza, le news del 30 luglio – LIVE Segui tutti gli aggiornamenti di oggi 30 luglio sul conflitto in Medio Oriente: la situazione sul campo, gli sforzi diplomatici, le reazioni della comunità internazionale. 13:12 300725 A Gaza almeno 46 vittime nelle ultime 24 ore Gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 46 palestinesi tra la notte e mercoledì mattina, la maggior parte dei quali tra la folla in cerca di cibo.

Striscia di Gaza, Funaro: "Notizie da Palestina sempre più terrificanti" - "Le notizie che arrivano dalla Palestina sono ogni giorno più terrificanti. L'annuncio scellerato di Netanyahu sull'imminente occupazione totale della Striscia di Gaza e sullo spostamento forzato dei civili è un disegno che vìola i principi fondamentali del diritto e dell'umanità.

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: "3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore". Giallo sulla tregua. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall'Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l'Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese.

Guerra Israele, Gb riconoscerà Stato di Palestina. Netanyahu: "Starmer premia Hamas"; Gaza, le notizie del 30 luglio in diretta: altre 7 persone morte per fame nella Striscia; Londra riconoscerà la Palestina. Onu conferma carestia a Gaza.

