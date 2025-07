Gaza la vicepresidente Ue Ribera | Le immagini della fame nella Striscia come Auschwitz questo massacro deve finire

Un ministro d'Israele: "L'annessione di Gaza non √® sul tavolo". Londra riconoscer√† lo Stato di Palestina a settembre. Netanyahu: "Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la vicepresidente Ue Ribera: "Le immagini della fame nella Striscia come Auschwitz, questo massacro deve finire"

In questa notizia si parla di: gaza - vicepresidente - ribera - immagini

MEDIO ORIENTE | Le immagini di persone che "muoiono di fame" a Gaza "ricordano" quelle "del ghetto di Varsavia" o "della liberazione di Auschwitz": lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera. #ANSA Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Le immagini di persone che "muoiono di fame" a Gaza "ricordano" quelle "del ghetto di Varsavia" o "della liberazione di Auschwitz": lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera. #ANSA Vai su X

Ribera, foto della fame a Gaza come liberazione Auschwitz; Nella Striscia si continua a morire di fame: altre 7 vittime in 24 ore. Ribera: Le immagini di Gaza ricordano quelle di Auschwitz; Guerra in Medioriente, le news del 30 luglio 2025 | Londra riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina.

Teresa Ribera (vicepresidente della Commissione europea): ‚ÄúLe immagini della fame a Gaza come quelle di Auschwitz‚ÄĚ - Teresa Ribera (vicepresidente della Commissione europea): "Le immagini della fame a Gaza come quelle di Auschwitz" ... Segnala blitzquotidiano.it

Nella Striscia si continua a morire di fame: altre 7 vittime in 24 ore. Ribera: ‚ÄúLe immagini di Gaza ricordano quelle di Auschwitz‚ÄĚ - Nelle ultime 24 ore sono sette le persone morte a causa del malnutrizione nella Striscia. ilfattoquotidiano.it scrive