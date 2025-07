Gaza Jovanotti nella bufera dopo il concerto | Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo

Le parole non dette, a volte, pesano più di quelle pronunciate. E quando a pronunciarle — o meglio, a non pronunciarle — è un artista che ha attraversato generazioni con la sua musica e la sua narrazione del mondo, il silenzio può diventare assordante. È quello che sta accadendo a Jovanotti, finito al centro di una bufera mediatica dopo una sua frase durante un concerto, in cui ha scelto di non prendere posizione sull’offensiva in Palestina, lasciando spazio solo a un appello generico alla pace. Una scelta che ha scatenato reazioni dure e immediate, soprattutto da parte di chi si aspettava un atto di responsabilità da una figura pubblica del suo calibro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, Jovanotti nella bufera dopo il concerto: “Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo”

In questa notizia si parla di: jovanotti - bufera - gaza - concerto

Lorenzo Jovanotti nella bufera per la frase su Gaza durante il concerto, l'attacco di Pablo Trincia; IL VIDEO. Gaza, Jovanotti dal No Borders festival: tifo solo per la pace; Selvaggia Lucarelli delusa da Jovanotti per le parole su Gaza e Israele, potrebbe dire cose intelligenti.

Lorenzo Jovanotti nella bufera per la frase su Gaza durante il concerto, l'attacco di Pablo Trincia - Lorenzo Jovanotti al centro delle polemiche per la sua affermazione su Gaza: dopo l'attacco di Selvaggia Lucarelli anche la delusione di Pablo Trincia ... Riporta virgilio.it

Israele-Palestina, le parole di Jovanotti hanno scatenato una bufera: il motivo - Jovanotti al centro delle polemiche per un discorso sul conflitto Israele- Secondo newsmondo.it