Gaza il video dei camion degli aiuti umanitari sequestrati da bande armate palestinesi

Circola un video girato a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, che mostra diversi camion sfrecciare per le strade della cittĂ , guidati da uomini armati incuranti dell’incolumitĂ dei civili. I mezzi vengono identificati come quelli destinati al trasporto di forniture umanitarie per la popolazione colpita dal conflitto. Secondo quanto dichiarato su X dall’attivista palestinese Ihab Hassan, si tratterebbe di un’azione coordinata da bande tribali locali che avrebbero saccheggiato e sequestrato i camion, con l’ obiettivo di rivendere i rifornimenti a prezzi maggiorati. Nei commenti al post, alcuni utenti hanno ipotizzato che si tratti di bande sostenute da Israele o legate ad Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

