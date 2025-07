Gaza | il catalogo degli orrori a lungo relegati nell’oblio

Il mondo si sta svegliando dal lungo oblio e inizia a sentirsi a disagio di fronte alla carestia che sta uccidendo i sopravvissuti di Gaza. Potenti e cittadini d’Occidente finora indifferenti e silenti, a parte lodevoli eccezioni, come anche alcuni difensori della causa israeliana, hanno preso atto dell’orrore e chiedono di porvi fine. Un risveglio benvenuto, nonostante sia tragicamente tardivo. Di questo scrive Caitlin Johnstone sul sito del Ron Paul Institute, e annota: “Chi ha assistito fin dall’inizio a questo genocidio si è chiesto per tutto il tempo: . Cosa ci vorrĂ perchĂ© la nostra societĂ si desti dal sonnambulismo . 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza: il catalogo degli orrori a lungo relegati nell’oblio

In questa notizia si parla di: gaza - lungo - oblio - catalogo

Le stragi quotidiane a Gaza peseranno a lungo su Israele - Quasi ogni giorno assistiamo a una nuova strage a Gaza, cui fanno seguito denunce e accuse da un lato, dall’altro parziali ammissioni circa errori o episodi poco chiari sui quali, si assicura, l’esercito israeliano aprirà un’inchiesta (non le ho contate, ma ho l’impressione che a quest’ora nell’Idf dovrebbero esserci più inquirenti che combattenti).

Gaza, Idf vieta balneazione lungo costa Striscia, pena uccisione, neanche i bambini potranno fare il bagno, gazawi: “Mare unica via per sentirci un po’ umani” - La popolazione della Striscia, ormai esausta e affamata dal genocidio in corso, non si arrende: “Il mare è nostro.

Se esiste un punto di non ritorno dell’abiezione umana, beh, lo ha toccato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan. Che, in un discorso al Parlamento europeo, di cui è sventuratamente deputata, ha detto testuali parole: “I bambini di Gaza uccisi? Son Vai su Facebook

Tra sangue e oblio, Gaza resta l’inferno; La Nakba 2.0 e l’oblio dei palestinesi.

Gaza, il piano di Israele: presenza «a lungo termine» dell'Idf e ... - Gaza, il piano di Israele: presenza «a lungo termine» dell'Idf e abitanti verso i Paesi arabi (con il sì di Trump). Segnala ilmessaggero.it

Tra sangue e oblio, Gaza resta l’inferno - La Provincia Pavese - IL RACCONTO Tra sangue e oblio, Gaza resta l’inferno Gli operatori umanitari: «La gente fa la fila per il cibo. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it