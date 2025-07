Gaza flash mob Avs con striscione a Montecitorio | Ipocrisia uccide come la fame

(Adnkronos) – Flash mob dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra oggi a Montecitorio per richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno esposto uno striscione sulla facciata della Camera con la scritta: “L’ipocrisia uccide come la fame”. Un gesto simbolico per denunciare, spiegano, il silenzio e l’inazione della comunitĂ . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L'ultimo giorno di Gaza, centinaia di persone al flash mob - Oggi è la giornata dell'Europa, ma non è un giorno da festeggiare. A Bologna, come in altre città si celebra ' L'ultimo giorno di Gaza ', un flash-mob promosso da scrittori e intellettuali italiani per fare luce ancora una volta sulla tragedia in Palestina e denunciare il ruolo dell'Europa "complice del genocidio".

Perugia, flash mob in Piazza della Repubblica: 50.000 lenzuoli bianchi per Gaza - Sabato 24 maggio, alle ore 18:15 in Piazza della Repubblica, l'Associazione Anima Perugia darà vita a un flash mob silenzioso per ricordare le vittime palestinesi e denunciare la situazione nella Striscia di Gaza.

'Cinquantamila sudari per Gaza', il Comune di Bari aderisce al flash-mob: "Stop al massacro dei civili" - Un invito a cittadini, associazioni e istituzioni affinchè espongano lenzuoli bianchi da finestre, balconi ed edifici pubblici e privati, manifestando solidarietà alle vittime palestinesi della Striscia di Gaza: anche il Comune di Bari ha aderito al flash mob silenzioso in programma sabato 24.

