Gaza e colonie nel mirino Londra riconoscerà Palestina

In Medioriente anche oggi vittime nei bombardamenti israeliani sulla Striscia. Intanto sono sempre di più i governi europei che intendono riconoscere lo Stato palestinese. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza e colonie nel mirino. Londra riconoscerà Palestina

In questa notizia si parla di: gaza - colonie - mirino - londra

Gaza, Gb critica Israele: "Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace" | Netanyahu: "Nella Striscia non c'è carestia, la popolazione è in carne e non fa esercizio" - La nuova proposta Usa per il cessate il fuoco prevede il rilascio di nove ostaggi israeliani vivi e di 18 corpi, a fronte di una tregua di 60 giorni

Si cerca la tregua a Gaza: Israele accetta la proposta Witkoff. "Hamas deluso dalle mancate garanzie". Al via 22 nuove colonie - Uno spiraglio, per quanto flebile, sembra essersi aperto per una tregua a Gaza. Israele ha accettato di andare avanti con l’ultima proposta avanzata dall’inviato americano Steve Witkoff, mentre Hamas la starebbe ancora esaminando «con senso di responsabilità », pur avendo fatto trapelare la propria «delusione» ritenendo il piano sbilanciato a favore dello Stato ebraico.

Con Primo Levi tra le macerie del genocidio. Il mondo dopo Gaza di Pankaj Mishradi di Michele Sisto Come Auschwitz, come Hiroshima, anche Gaza entra nella storia come simbolo dell’ennesimo collasso morale della nostra civiltà . Uno spartiacque. Come ta Vai su Facebook

Gaza e colonie nel mirino. Londra riconoscerà Palestina; Cinque paesi hanno sanzionato due ministri israeliani di estrema destra per le loro posizioni su Gaza; Tg2000 da lunedì a sabato, alle 12, 18.30 e 20.45 e la domenica ore 18.30 e 20.45.

Gaza, Londra sospende negoziati per accordo di libero scambio con ... - Secondo Lammy, «la condotta della guerra a Gaza sta danneggiando i nostri rapporti» con il governo israeliano. Si legge su ilsole24ore.com

Parigi, Berlino, Londra: "Tregua a Gaza" - RaiNews - Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un "immediato cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza. Secondo rainews.it