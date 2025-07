Gaza anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre premier Abela | Impegniamoci per pace duratura in Medio Oriente

Il governo maltese annuncia il riconoscimento della Palestina a settembre, seguendo l’esempio di Francia, Regno Unito, Spagna e Norvegia Continua l'ondata tardiva di solidarietà a Gaza. Anche Malta ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre. Lo ha confermato il premier Ro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, premier Abela: "Impegniamoci per pace duratura in Medio Oriente"

In questa notizia si parla di: palestina - settembre - gaza - malta

Strappo di Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato della Palestina" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha - Bel Trew, responsabile ufficio di corrispondenza estera del quotidiano Independent: "I livelli di malnutrizione acuta sono così alti che alcune persone sono irrecuperabili"

Strappo di Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha - Bel Trew, responsabile ufficio di corrispondenza estera del quotidiano Independent: "I livelli di malnutrizione acuta sono così alti che alcune persone sono irrecuperabili"

Gaza, saltano i negoziati. La furia dell’inviato Usa Witkoff: «Colpa di Hamas». Macron: «A settembre la Francia riconoscerà la Palestina» - L’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l’interruzione dei colloqui in Qatar per il cessate il fuoco a Gaza perché Hamas «non agisce in buona fede».

È una buona notizia il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina; è una brutta notizia che il governo italiano non faccia lo stesso. Da maggio a oggi, mille persone sono state uccise dall’esercito israeliano perché chiedevano cibo e acqua. Il Vai su Facebook

Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Dopo Londra, anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre. Netanyahu: «Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime»; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Netanyahu: “Starmer premia Hamas”. Anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina; Anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre.

Gaza, anche Malta riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, premier Abela: "Impegniamoci per pace duratura in Medio Oriente" - Anche Malta ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre. informazione.it scrive

Starmer: "Riconosceremo lo Stato di Palestina a settembre". Anche Malta si unisce - Il Regno Unito si prepara a un passo storico: il riconoscimento dello Stato palestinese entro settembre, in concomitanza con l'Assemblea Generale dell'ONU. Da msn.com