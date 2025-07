Gaza al buio dopo il 7 ottobre la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscurità da due anni – Video

Una mappa animata della Striscia di Gaza vista dall’alto di notte, mostra la potenza del fascio di luce osservato dal progetto satellitare Black Marble della Nasa da luglio 2023 a giugno 2025. I dati sono ottenuti combinando i dati satellitari quasi giornalieri del progetto Black Marble della Nasa e l’impronta degli edifici ricavata dal Microsoft Global ML Building Footprints. Viene mostrata la radianza (intensitĂ luminositĂ della luce) di ogni isolato. Il valore di radianza è rappresentato da una gradazione con gli edifici piĂą visibili in bianco e quelli meno visibili in trasparente. La Striscia, in gran parte privata di elettricitĂ da Israele dall’inizio della guerra, appare sette volte meno luminosa di notte rispetto a prima del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza al buio dopo il 7 ottobre, la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscuritĂ da due anni – Video

In questa notizia si parla di: gaza - mappa - animata - mostra

La distruzione della Striscia di Gaza, la mappa e i numeri - Le immagini satellitari rappresentano le zone della Striscia di Gaza colpite da Israele nel corso dell’ultimo anno.

Gaza, la mappa di Oxfam: “Così Israele ha stipato due milioni di persone in pochi chilometri quadrati” - “I punti di distribuzione di aiuti sono centri di caos, dove ogni giorno avvengono massacri e sparatorie.

La mappa animata che mostra come Gaza e' piombata nell'oscurita'; La mappa animata che mostra come Gaza e' piombata nell'oscurita'; La mappa animata che mostra come Gaza e' piombata nell'oscurita'.

La mappa animata che mostra come Gaza e' piombata nell'oscurita' - L’IA Predice la Terza Guerra Mondiale—La Simulazione Nucleare che Fa Paura Cobra attacca bambino di due anni, ma lui afferra l'animale, gli morde la testa e lo uccide. Scrive msn.com

'30 minutes in Gaza', mostra in prima europea a Bologna - Il progetto è stato realizzato da The Phoenix of Gaza, e viene presentato a Bologna in prima europea da Teatri di Vita, in collaborazione con Assopace Palestina, Welcome Refugees e Collettivo ... Secondo ansa.it