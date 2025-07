Gaza affamata e diplomazia shock | UK pronto a riconoscere Palestina se Israele non cambierà rotta

Crisi umanitaria acuta: la situazione è vicina alla carestia. Allentate le restrizioni sugli aiuti, ma non placa la fame. Londra minaccia riconoscimento se Israele non cede. La Striscia di Gaza vive una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo l’ Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sostenuta dalle Nazioni Unite, il territorio vive un peggior scenario di carestia: grave malnutrizione, malattie e conseguenze letali, con migliaia di morti per fame e condizioni igienico-sanitarie al collasso L’ IPC avverte che i criteri alimentari per una dichiarazione di carestia sono stati superati nella maggior parte della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gaza affamata e diplomazia shock: UK pronto a riconoscere Palestina se Israele non cambierà rotta

