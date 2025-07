Garlasco lo sfogo dei genitori di Sempio | Non ha ucciso lui Chiara

"Nostro figlio non ha ucciso Chiara Poggi". In esclusiva a Morning News lo sfogo dei genitori di Sempio, indagato in concorso con ignoti nella nuova inchiesta per l'omicidio di Garlasco. "Stiamo male -le parole del padre- non usciamo di casa da quattro mesi". "La nostra vita è bloccata", rivela la madre, che aggiunge: "Andrea avrĂ per sempre addosso un'immagine sporca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, lo sfogo dei genitori di Sempio: "Non ha ucciso lui Chiara"

“Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue a casa dei Poggi perché non è andato lì ad ammazzare Chiara. Lo scontrino? L’ho preso io, l’ho messo in una busta di plastica e l’ho messo in un cassetto”. Parla Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio Vai su Facebook

