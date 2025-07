Garlasco la mamma di Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi Lo scontrino? Non andai io a Vigevano

Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, in una intervista esclusiva a Morning News: "Mio figlio non pu√≤ aver lasciato impronte di sangue a casa dei Poggi perch√© non √® andato l√¨ ad ammazzare Chiara. Lo scontrino? L'ho preso io, l'ho messo in una busta di plastica e l'ho messo in un cassetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mamma - sempio - figlio - chiara

Caso Garlasco, Cambia Tutto: Clamorosa Scoperta Sulla Mamma di Sempio! - Una scoperta clamorosa sui tabulati telefonici riapre il caso Chiara Poggi. Ecco cosa non torna nei movimenti di Andrea Sempio.

‚ÄúStefania Cappa era nel panico, con un borsone‚ÄĚ: alle Iene il superteste di Garlasco, gli sms di Paola, le telefonate di mamma Sempio - Garlasco (Pavia) ‚Äď ¬†‚ÄúStefania era nel panico, √® arrivata con una borsa con dentro qualcosa di pesante, perch√© lei era magrolina e non riusciva quasi neanche a tenerla, non riusciva a infilare le chiavi‚ÄĚ.

Chiara Poggi: il supertestimone, gli sms di Paola Cappa e la rivelazione della mamma di Sempio a Le Iene - Il supertestimone e le rivelazioni ignorate. Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda marted√¨ 20 maggio in prima serata su Italia 1, un supertestimone, identificato con il nome fittizio di ‚ÄúCarlo‚ÄĚ, ha condiviso una testimonianza inedita e potenzialmente dirompente sul delitto di Garlasco.

La mamma di Andrea Sempio: "Sono stufa, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi" Vai su X

Intervista di Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiano Rita Preda e Giuseppe Poggi sono stati accusati di tutto. Da vittime collaterali del barbaro omicidio di Chiara, sono diventati quelli che coprono il figlio Marco, forse assassino o complice. Quelli che menton Vai su Facebook

‚ÄúSono stufa, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi‚ÄĚ, lo sfogo della mamma di Andrea Sempio; Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: ¬ęMio figlio non ha lasciato impronte nella villetta perch√© non ha ucciso Chiara Poggi¬Ľ; La mamma di Andrea Sempio: Sono stufa, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.

Garlasco, la mamma di Sempio: ‚ÄúMio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Lo scontrino? Non andai io a Vigevano‚ÄĚ - Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, in una intervista esclusiva a Morning News: "Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue a casa ... Da fanpage.it

"Non è andato ad ammazzare Chiara Poggi". Parla la mamma di Andrea Sempio - La donna si è fermata a parlare con i giornalisti ribadendo che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi: "Che ci sia un'impronta di sudore sua può essere, perché ha frequentato quella casa" ... Scrive ilgiornale.it