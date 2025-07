Garlasco la madre di Sempio rompe il silenzio | Siamo stufi di bugie E sull’indagine | Danno per certo che è un assassino ma non è stato lui

«Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perchĂ© non è andato lì ad ammazzare Chiara»: è un grido di difesa e di esasperazione quello di Daniela Sempio, madre di Andrea Sempio, intervenuta a Morning News su Canale 5 per ribadire l’estraneitĂ del figlio, oggi indagato, all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna ha scelto di esporsi pubblicamente dopo che una perizia presentata dai legali di Alberto Stasi – l’ex fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere – ha sostenuto che la cosiddetta “impronta 33”, ritrovata accanto al corpo della giovane, conterrebbe sudore e forse anche tracce di sangue riconducibili ad Andrea Sempio, oggi 37enne. 🔗 Leggi su Open.online

