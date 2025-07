Garlasco la decisione delle sorelle Cappa | l’annuncio degli avvocati

Nuovo aggiornamento sul delitto di Garlasco e sulla nuova inchiesta per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi 18 anni fa nella villa di famiglia. Stavolta a fare notizia sono state nuovamente le gemelle Paola e Stefania Cappa, ovvero le cugine della vittima, che sono passate all’attacco presentando una querela attraverso i loro avvocati. I legali delle gemelle Cappa hanno quindi reso pubblica una nota, nella quale hanno specificato chi sia la destinataria della querela e per quale motivo hanno preso questa iniziativa. A scrivere sono stati gli avvocati Antonio Marino e Gabriele Casartelli, che hanno protestato per il comportamento che viene tenuto nei confronti delle assistite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it