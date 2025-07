Garlasco Il noto e l’ignoto la miniserie di Open in tre episodi sul delitto di Chiara Poggi Fuori la seconda puntata sulla riapertura dell’inchiesta

Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. E dieci dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, oggi detenuto e in attesa della libertĂ prevista nel 2028, anche grazie alla buona condotta. Ma nel 2025, a sorpresa, la procura di Pavia ha riaperto ufficialmente l’inchiesta. PerchĂ©, se c’è giĂ un colpevole, si torna a indagare? Su quali basi? Cosa è emerso che prima non c’era? Open ripercorre il delitto di Garlasco con una miniserie in tre episodi: Garlasco. Il noto e l’ignoto. Online da oggi su Open.online, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube la seconda puntata che spiega le motivazioni dietro alla riapertura dell’inchiesta e sulla base di quali indizi. 🔗 Leggi su Open.online

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell'omicidio sia l'ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all'inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L'arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Garlasco, la madre di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non può aver lasciato impronte di sangue» - La madre di Andrea Sempio è sicura: «Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa ad ammazzare

Garlasco, la madre di Sempio Daniela Ferrari: «Mio figlio non ha ammazzato Chiara Poggi, non può aver lasciato impronte di sangue in quella casa» - «Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi»: a dirlo la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari