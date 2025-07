Garibaldi e Perugino ancora off limits | stretta sui locali notturni obbligo di chiusura a mezzanotte

Prefetto nuovo, nuovi provvedimenti contro degrado e criminalitĂ . Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dopo l'odierna convocazione del Coordinamento per l'ordine e la sicurezza, ha firmato l'ordinanza che da venerdì 1 agosto fino al 30 settembre impone una “nuova” stretta ai locali pubblici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: stretta - locali - garibaldi - perugino

Lecce, la stretta estiva sulla movida: multe e licenze per i locali a rischio - Stop alla movida fracassona e ai locali aperti dal tramonto all?alba nel centro storico di Lecce. Per i titolari di bar, pub e attivitĂ commerciali nel cuore antico della cittĂ la.

Stretta contro la mala movida notturna nel centro di Reggio Calabria: le nuove regole per i locali - Spettacoli musicali e karaoke fino a mezzanotte, divieto di vendita notturna di alcolici per l'asporto, segnalazione di eventi con tre giorni di anticipo e obbligo di nulla osta acustico.

Stretta sulla movida, interrotte due feste sul lungomare: i locali non erano autorizzati - Stretta sulla movida a Latina. Su disposizione del questore, la squadra amministrativa della divisione Pasi della questura ha effettuato numerosi accertamenti nei locali del lungomare.

Verso la stretta: locali chiusi alle 24 e niente alcol per strada dalle 22 tra le piazze Garibaldi e Perugino; Minori, migranti, Porto Vecchio: inizia l’era Petronzi alla Prefettura di Trieste; La stretta per i locali nelle zone rosse: chiusura a mezzanotte e niente alcol per strada dalle 22.

"Basta limitazioni ai locali di corso Garibaldi". Già mille firme per ... - REDAZIONE MILANO Il Giorno Milano Cronaca "Basta limitazioni ai locali di corso Garibaldi". ilgiorno.it scrive