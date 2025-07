Galleria dell’Accademia torna la Domenica al museo con ingresso gratuito

Firenze, 30 luglio 2025 - Domenica 3 agosto torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. In occasione della DomenicalMuseo, la Galleria dell’Accademia di Firenze aprirà gratuitamente al pubblico dalle 8.15 alle 18.50 – ultimo accesso alle 18.20. Una splendida occasione per ammirare le collezioni del museo fiorentino nell’anno in cui si celebrano i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. La Galleria dell’Accademia, infatti, custodisce il più importante nucleo scultoreo michelangiolesco – in quanto sede del David e dei cosiddetti “non finiti”: i Prigioni, il San Matteo e la Pietà di Palestrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galleria dell’Accademia, torna la Domenica al museo con ingresso gratuito

