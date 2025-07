Gallarate minacce e almeno 50 sms al giorno alla ex compagna | braccialetto elettronico per un 42enne

Gallarate (Varese), 30 luglio 2025 – Non è bastato l’avvertimento della polizia di stare lontano dall’ex compagna, e smettere di  cercarla. Un 42enne di Gallarate, che non accettava la fine della relazione, alla fine dovrĂ portare il braccialetto elettronico. La Polizia di Stato è intervenuta nella giornata di sabato 26 luglio, per dare esecuzione all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, che prevede la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e anche l’applicazione fisica del braccialetto elettronico. Minacce e paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallarate, minacce e almeno 50 sms al giorno alla ex compagna: braccialetto elettronico per un 42enne

In questa notizia si parla di: gallarate - compagna - braccialetto - elettronico

Gallarate, da 2 anni perseguita la ex: braccialetto elettronico per lo stalker; Perseguita l’ex compagna e il nuovo partner: obbligato al braccialetto elettronico; Gallarate, anni di violenze in casa: arrestato un 67enne, moglie e figlia vivevano nel terrore.

Minacce, insulti e 50sms al giorno alla ex: 42enne di Gallarate dovrà portare il braccialetto elettronico - Dopo un anno di atti ostili la Polizia l'aveva formalmente avvertito di smetterla con gli atti di stalking verso l'ex compagna e il nuovo partner di lei. Si legge su varesenews.it

Viterbo, uccide il cognato a bottigliate: indossava il braccialetto elettronico - Ene Dumitriel Daniel, 30 anni, era sottoposto a una misura cautelare per maltrattamenti. Lo riporta ilmessaggero.it