Galactus sconfitto nell’mcu rende dottor doom ancora più letale in avengers | doomsday

l'impatto della sconfitta di galactus in "fantastic four: first steps" sulla minaccia di doctor doom. La resa di Galactus nel film Fantastic Four: First Steps rappresenta un punto di svolta che potrebbe intensificare la minaccia rappresentata da Doctor Doom in prossimi eventi cinematografici, come Avengers: Doomsday. Sebbene Galactus fosse uno dei villain piĂą potenti affrontati dalla squadra, la sua sconfitta ha aperto nuove prospettive sul livello di pericolo che i personaggi principali dovranno affrontare. la vittoria sui nemici e il ruolo dei protagonisti. differenti strategie contro galactus.

