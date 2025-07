Fvg in Movimento ad Aviano s' inaugura un nuovo percorso tra storia arte e natura

Giovedì 31 luglio, alle 17, ad Aviano, si terrĂ l’inaugurazione del percorso “Aviano: tra storia, arte, campagna e acque” in attuazione del progetto “Fvg in Movimento. 10mila passi di salute. Il ritrovo sarĂ nel parcheggio tra via Trieste e via Santa Caterina (nell’area della Farmacia di Marsure). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Fvg in Movimento, ad Aviano s'inaugura un nuovo percorso tra storia, arte e natura, 31 luglio 2025; 10mila passi di salute ad Aviano: inaugurazione il 31 luglio

Non è la solita passeggiata: in Friuli un viaggio a piedi tra affreschi, centrali storiche e borghi - AVIANO (PN) – Sarà inaugurato giovedì 31 luglio 2025 alle ore 17, con partenza dall’area parcheggio tra via Trieste e via Santa Caterina (zona farmacia di Marsure), il nuovo itinerario del progetto “F ... Segnala nordest24.it

