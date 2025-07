Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembrenell’incantevole Arena di Verona. Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà  sul palco: BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, FRANCESCA MICHIELIN, GAIA, GOLDEN YEARS con ARIETE e LORENZZA, LUCIO CORSI, MIDA, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS. Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live  si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Future Hits Live 2025: il super cast di Radio Zeta all’Arena di Verona