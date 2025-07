Furto nella villa delle vacanze | ecco cosa è successo a Fedez a Forte dei Marmi

Niente gossip questa volta per Fedez, piuttosto guai da cronaca nera. Il rapper di Rozzano ha avuto un'amara sorpresa al rientro dal weekend in Versilia, dove per la prima volta si è fatto vedere in compagnia della sua nuova fiamma, Giulia Honegger. Tornato a Milano Federico Lucia ha denunciato la sparizione di un orologio del valore di circa 200mila euro, che lui stesso avrebbe dimenticato nella lussuosa villa affiatata a Forte dei Marmi e che è scomparso quando l'artista è tornato a cercarlo. Un giallo piĂą che un vero e proprio caso di furto, anche se le autoritĂ indagano. Cosa è successo. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando Fedez è stato ospite del Twiga dell'amico Leonardo Maria Del Vecchio, erede di Luxottica e neo proprietario dello stabilimento, che è stato di Flavio Briatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto nella villa delle vacanze: ecco cosa è successo a Fedez a Forte dei Marmi

