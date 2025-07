Furto banche dati | legali Pazzali ' pronti a ogni iniziativa difensiva'

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "Prendiamo atto dell'avviso di conclusione indagini notificato dalla Procura. Prenderemo quanto prima contezza dell'incartamento processuale in modo da poter esperire ogni più opportuna iniziativa difensiva a tutela del dottor Pazzali". Lo afferma in una nota l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Enrico Pazzali - l'ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize - per cui la procura di Milano ha chiuso le indagini per il presunto dossieraggio illecito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

