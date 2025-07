Furti d’auto in crescita Aumentano anche i danni e le riparazioni

l fenomeno dei furti e dei tentativi di furto di veicoli in Italia continua a crescere, con effetti sempre piĂą rilevanti sulla sicurezza e sull’economia dei proprietari. Nel 2024 sono stati rubati 136.201 veicoli, con un aumento del 3% rispetto al 2023. Le automobili rappresentano oltre la metĂ dei casi, con piĂą di 75.000 vetture sottratte. Oltre ai furti consumati, si registra un incremento dei tentativi di furto e dei furti parziali, episodi che non portano via l’intero veicolo ma lasciano danni significativi. Questi eventi generano migliaia di interventi di riparazione ogni anno, con costi non trascurabili per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furti d’auto in crescita. Aumentano anche i danni e le riparazioni

In questa notizia si parla di: furti - danni - auto - crescita

Como, danni alle auto in sosta e minacce ai passanti: denunciato habitué dei furti nelle macchine - Como, 15 maggio 2025 – L’arresto di qualche settimana fa non gli è bastato, se non a cambiare zona. L’uomo 37 anni di Tavernerio, un mese fa era finito a direttissimo per alcuni furti commessi su auto in sosta nella zona di via Torno quando, senza saperlo, aveva consegnato la refurtiva al proprietario dell’auto derubata, un barista che l’aveva subito riconosciuta, chiamando la polizia.

Raffica di furti in città : porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli - Follonica, 26 luglio 2025 – Notte di furti a Follonica. Due le scorribande che sono state registrate dai carabinieri, che hanno raccolto le denunce e stanno indagando per individuare i responsabili.

Enoteca Peccato Divino, quattro furti in una settimana: danni e rabbia - Non c'è pace per l'enoteca "Peccato Divino" a Vittorio Veneto: nell'ultima settimana i ladri hanno provato per quattro volte a derubare il locale di via Cesare Battisti e oggi, martedì 20 maggio, il titolare Gigi Gava sarà ricevuto dal sindaco Mirella Balliana per un confronto sul posizionamento.

Dal 2022 i furti d’auto sono in costante crescita; Ancora in crescita i furti di auto, Bologna maglia nera regionale; Furti di batterie sulle auto ibride: il nuovo incubo che spinge molti a tornare al termico.

La più amata è anche la più rubata d'Italia: allarme furti auto - Nel 2024 i furti d’auto in Italia aumentano: Fiat Panda in testa, allarme per ibride, SUV e veicoli commerciali. Scrive msn.com

L'assicuranza di a pruprietà hè in crescita: +7% per u settore - Parallelamente il ramo RC auto evidenzia un’ulteriore calo dei premi del 3%. Come scrive notizie.it