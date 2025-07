Furti a Capriglia Irpina il sindaco | Più telecamere e pattuglie

La scorsa settimana, nel Comune di Capriglia Irpina si è verificata una escalation di furti nelle abitazioni. I ladri hanno fatto irruzione nella notte generando grande spavento. Gli episodi di criminalità predatoria hanno fatto scattare la massima attenzione dell'Amministrazione comunale. Questa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notte di furti a Capriglia Irpina - Una notte di paura per il paese di Capriglia Irpina: secondo quanto riportato dal profilo social dell’amministrazione comunale, i ladri sono entrati in ben quattro abitazioni diverse, in pieno centro, nonostante i proprietari fossero in casa.

