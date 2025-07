Fuori dai locali ci saranno pure i mobili Via libera per gli esercizi commerciali

Tavoli e sedie e da adesso anche arredi vari al servizio dell'attività: disco verde dal consiglio comunale, con i 17 voti favorevoli di PD, PSI, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, Gruppo Misto-Azione, Lega e l'astensione di Castello Civica, alla modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che consentirà di arredare con mobilia gli spazi che occupano suolo pubblico a disposizione di bar e ristoranti del territorio comunale. Come ha spiegato in aula l'assessore al Commercio Letizia Guerri, si tratta di "un intervento che non va in alcun modo a gravare sui commercianti, sugli adempimenti a cui sono tenuti, visto che non comporta alcun costo aggiuntivo a loro carico, né tantomeno un aggravio burocratico per i nostri uffici.

