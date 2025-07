Fuochi d' artificio si apre l' edizione 2025 di Effetto Venezia Salvetti | Scelto un tema molto sentito VIDEO

Si è ufficialmente aperta l'edizione 2025 di Effetto Venezia. In piazza del Luogo Pio il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, la giunta e la direttrice artistica Grazia Di Michele hanno dato il via alla kermesse principe dell'estate livornese. L'ospite vip di stasera è sicuramente Patty Pravo il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: edizione - effetto - venezia - salvetti

Patty Prato Eugenio Finardi e Gino Cecchettin superospiti dell’edizione 2025 di Effetto Venezia - LIVORNO – Ci sono le prime anticipazioni per l’edizione 2025 di Effetto Venezia a Livorno. Oltre centosessanta tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, seminari, esibizioni di strada e mostre, tutti rigorosamente gratuiti, con un’affluenza che ha superato i 115mila visitatori in cinque giorni.

Al via il bando di Lucca Effetto Cinema XIII Edizione – scadenza 25 agosto - AL VIA IL BANDO DI LUCCA EFFETTO CINEMA XIII edizione  Il 25 agosto 2025 scadono le iscrizioni per compagnie di tutta Italia e pubblici esercizi di Lucca.

LIVORNO, EFFETTO VENEZIA 2024, EDIZIONE NUMERO QUARANTA. IL FILO CONDUTTORE è IL TEMA "CREATIVA. QUELLO CHE LE DONNE CI DICONO". UN TRIBUTO ALL'UNIVERSO FEMMINILE. DAL 30 LUGLIO AL 3 AGOSTO Presentata l'edizione Vai su Facebook

Fuochi d'artificio, si apre l'edizione 2025 di Effetto Venezia. Salvetti: Scelto un tema molto sentito. VIDEO; Coinvolta tutta la cittĂ : La cultura che ci unisce; Effetto Venezia 2025.

Coinvolta tutta la città: "La cultura che ci unisce" - Luca Salvetti presenta l’edizione del quarantennale della kermesse “Creativa, quello che le donne ci dicono”: l’arte al femminile. lanazione.it scrive

Effetto Venezia, domani Eugenio Finardi e altre decine di artisti - Livorno, 30 luglio 2025 Effetto Venezia, domani Eugenio Finardi e altre decine di artisti ... Come scrive livornopress.it