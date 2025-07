Fun&Music | il cartellone estivo che accende la piazza di Montemiletto

Tempo di lettura: 2 minuti Montemiletto si prepara a vivere tre serate all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione con l’evento “ Fun&Music “, in programma dal 6 al 10 agosto nella suggestiva cornice di Piazza IV Novembre. Una rassegna musicale gratuita, promossa dal Comune, pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo e animare il cuore del paese durante l’estate. Si parte il 6 agosto alle ore 21:30 con il DJ set di Priore, artista locale che porterà sul palco un mix esplosivo di sonorità moderne, perfette per scaldare l’atmosfera e far ballare i presenti fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Fun&Music”: il cartellone estivo che accende la piazza di Montemiletto

