Funerali Ozzy Osbourne migliaia di fan al corteo funebre a Birmingham

A Birmingham una folla immensa si è radunata per i funerali di Ozzy Osbourne. Il feretro del cantante è arrivato a Broad Street, nel Regno Unito, punto di partenza del corteo funebre dell’ icona dell’heavy metal, morto il 22 luglio a 76 anni. La strada è gremita di fan che accompagnano il percorso. La moglie del cantante dei Black Sabbath, Sharon, visibilmente commossa, ha abbracciato amici e familiari, ha salutato la folla e ha guardato gli omaggi lasciati in onore del marito. Presenti anche la figlia Kelly e il figlio Jack, altrettanto emozionati. Il carro funebre di Ozzy è un’imponente auto nera decorata con composizioni floreali, tra cui fiori viola a forma di croce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Ozzy Osbourne, migliaia di fan al corteo funebre a Birmingham

