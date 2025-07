Funerali Enrico Lucherini Verdone | Uomo fondamentale per me amico affettuoso

“Un uomo fondamentale per me”. Questo il ricordo di Carlo Verdone mentre entra nella chiesa di San Bellarmino, a Roma, per i funerali di Enrico Lucherini, morto il 28 luglio all’etĂ di 92 anni. “Era un uomo molto colto, intelligente, amava le battute e ci teneva su con il sorriso. Era un gran professionista”, sottolinea l’attore romano, che rimarca “la figura del press agent cinematografico l’ha inventa lui”. “Se mi ha dato suggerimenti? Ma 2000, certamente”, risponde Verdone, secondo cui Lucherini era “un amico generoso e affettuoso”. “Cosa ci lascia? La leggerezza. Noi siamo persone sottoposte a grandi pressioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Enrico Lucherini, Verdone: "Uomo fondamentale per me, amico affettuoso"

I funerali di Enrico Lucherini domani a Roma. L'ultimo saluto alla chiesa di San Bellarmino per agente star

Questa mattina i funerali in Portogallo, con sfilata di compagni, allenatori ed ex calciatori che hanno voluto omaggiare l'ex stella del Liverpool e della nazionale portoghese. Proprio il Liverpool, si è reso protagonista oggi di un gesto commovente: il club ingle Vai su Facebook

