Funerali di Ozzy Osbourne la famiglia al corteo funebre tra migliaia di fan | le immagini

La “ patria del metal ” rende omaggio a uno dei suoi figli piĂą amati. Mercoledì migliaia di fan dei Black Sabbath hanno reso omaggio al frontman Ozzy Osbourne mentre il suo carro funebre attraversava le strade di Birmingham, la cittĂ inglese dove è cresciuto e dove la band si è formata nel 1968. Il carro funebre che trasportava Osbourne, morto martedì scorso all’etĂ di 76 anni, ha percorso Broad Street fino alla panchina dei Black Sabbath, inaugurata nel 2019. I familiari hanno assistito al corteo funebre, accompagnato da una band dal vivo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali di Ozzy Osbourne, la famiglia al corteo funebre tra migliaia di fan: le immagini

