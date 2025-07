Funerali Celso Valli | il mondo della musica per l’addio al compositore e produttore

Bologna, 30 luglio 2025 – Sono tantissimi gli amici e le personalità del mondo della musica che si ritrovano nella chiesa di San Valentino, in via della Grada a Bologna, per l’ultimo saluto a Celso Valli, “il gentile architetto dei nostri suoni”, come lo ha definito Roby Facchinetti. In questi giorni, si sono stretti attorno al figlio, Paolo Valli (anche lui batterista e produttore), i colleghi e gli amici di una vita, da Vasco Rossi a Gianni Morandi e Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Luca Carboni e Fio Zanotti. Scomparso all’ospedale Maggiore domenica sera, Valli era nato a Bologna il 14 maggio 1950. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it