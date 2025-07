ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sfiorata nella notte (30 luglio) in un’abitazione della parte alta della cittĂ . Una notte drammatica quella vissuta a Frosinone, dove un litigio tra coniugi è degenerato in un gesto di estrema violenza. Un uomo ha aggredito la moglie colpendola al volto con un’arma da taglio, molto probabilmente un coltello. Subito dopo, ha tentato di togliersi la vita utilizzando lo stesso oggetto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine evita il peggio. Grazie all’allarme lanciato in tempo, gli agenti di polizia sono riusciti a intervenire prima che la situazione si trasformasse in tragedia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Frosinone, violenta lite in casa: accoltella la moglie al volto e tenta il suicidio