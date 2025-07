From – Stagione 4 l’attesa sarà ancora più straziante con l’ultimo aggiornamento dalla star

L’attesa per la quarta stagione di From si allunga, secondo quanto dichiarato dalla star Catalina Sandino Moreno. Anche se il finale della terza stagione di From è andato in onda su MGM+ quasi un anno fa, debuttando nel novembre 2024 e concludendosi con la morte di un personaggio importante, gli spettatori sono stati lasciati a speculare su cosa succederà dopo a causa della lunga pausa tra gli episodi. In un’intervista con The Direct, Sandino Moreno ha confermato che l’attesa per From – stagione 4 sarà un po’ più lunga. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

