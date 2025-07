Frigoriferi Beko Chiude il reparto progettazione

Un pezzo di storia industriale varesina giunge al termine. Venerdì chiuderĂ il reparto di progettazione dei frigoriferi nello stabilimento ex Whirlpool di Cassinetta. Il sito da aprile 2024 porta il marchio di Beko Europe: con la nuova proprietĂ i sindacati hanno siglato questa primavera un accordo quadro presso il Mimit, in seguito ad una vertenza durata diversi mesi. Per Cassinetta l’intesa ha permesso di ridurre il numero di esuberi previsti in origine, circa 800. Le uscite saranno 450 e su base volontaria. Scongiurata anche la chiusura delle linee produttive, che avrebbe messo a rischio l’intera fabbrica e un indotto di 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frigoriferi Beko. Chiude il reparto progettazione

