Frida Khalo attraverso la lente di Nickolas  Muray successo della mostra a Roma

Si è conclusa lo scorso 20 luglio la mostra Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, presso la prestigiosa location del Museo Storico della Fanteria a Roma, che ripercorre la vita e la carriera della talentuosa artista messicana. Fotografie, stampe, documenti, filmati, lettere, gioielli, vestiti, raccontano la storia di una donna coraggiosa e tenace che non ha dato possibilità di resa al suo destino più volte avverso. La lente di Nickolas Muray offre uno sguardo intimo e personale sulla vita di Frida regalandoci immagini inedite attraverso l’occhio del suo più caro amico, confidente e amante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it