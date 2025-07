Frendrup Inter il centrocampista del Genoa osservato speciale a casa dei nerazzurri Ecco perché

Frendrup Inter, il danese del Genoa entra nel mirino nerazzurro: Chivu cerca gamba e resistenza a centrocampo. Tra i profili monitorati dal calciomercato dell’ Inter per rinforzare la mediana spunta il nome di Morten Frendrup, centrocampista danese nato il 7 aprile 2001, in forza al Genoa dal 2022 dopo l’esperienza in Danimarca con il Brondby. Il giocatore è reduce da una stagione di alto livello sotto la guida di Patrick Vieira, in cui ha dimostrato grande affidabilitĂ , dinamismo e un’ottima capacitĂ di lettura tattica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, F rendrup è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frendrup Inter, il centrocampista del Genoa osservato speciale a casa dei nerazzurri. Ecco perchĂ©

