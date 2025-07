Se in Fdi il disegno sui candidati inizia a delinearsi, negli altri schieramenti regna l’incertezza. Il Pd deve ancora decidere se ci potranno essere deroghe ai due mandati previsti da statuto: di conseguenza i consiglieri Fratoni e Niccolai restano appesi in attesa di sapere il loro futuro. Sempre fra i dem, però, nel frattempo pare già lanciato Riccardo Trallori, attuale responsabile di segreteria dell’assessore Stefano Ciuoffo, almeno vedendo le sue uscite sui social, così come prosegue il movimento dell’ex sindaco del capoluogo, Samuele Bertinelli. Silenzio assoluto, invece, su quelli che potrebbero essere i movimenti sia in Avs (probabile la presenza di Simona Laing in quota Europa Verde e si parla di una seconda candidatura, dopo il 2020, dell’attuale consigliere comunale Francesco Branchetti ) e Movimento 5 Stelle, così come in casa centrodestra per la Lega anche se la consigliera uscente Luciana Bartolini potrebbe essere di nuovo della contesa e, magari, anche la discesa in campo del segretario regionale Luca Baroncini come uomo forte da spendere in Valdinievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratoni, Niccolai e gli altri: a sinistra regnano silenzio e incertezza