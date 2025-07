Fratelli di 13 e 11 anni in vacanza in Spagna annegano in mare | salvato il padre si era tuffato per aiutarli

Tragedia in Spagna, dove due fratelli inglesi di 11 e 13 anni sono morti annegati nelle acque Salou, popolare localitĂ turistica di Tarragona. In salvo il padre che si era tuffato nel tentativo di aiutarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il teatro Niccolini ospita l’evento di Fratelli d’Italia. Alessandro Giuli: “Dopo anni di egemonia di sinistra, spazio al pluralismo e la libertà ” - Oggi si è conclusa la due giorni degli ‘Stati generali della cultura’ promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al teatro Niccolini di Firenze.

La storia (vera) di tre fratelli napoletani che negli anni Ottanta diventano ricchi sfondati con il commercio pirata di musicassette - I n onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2, Mixed by Erry è una commedia irriverente e davvero riuscita, diretta da Sydney Sibilia.

copy: Un giovane di 25 anni è responsabile dell’omicidio del proprio padre adottivo: il reato è stato commesso nella serata di ieri all’interno dell’abitazione della madre. Il ragazzo è residente a Lugano insieme al padre e ad altri due i fratelli. Da una prima ricos Vai su Facebook

Spagna-Italia, caso Rivas: il figlio minore affidato al padre italiano - Juana Rivas ha consegnato il figlio minore al padre Francesco Arcuri dopo anni di battaglie legali tra Spagna e Italia. Si legge su msn.com