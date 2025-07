Netflix è tornato a promuovere il nuovo film di Guillermo Del Toro ispirato al celebre mostro di Frankenstein. In particolare, il colosso dello streaming quest’oggi ha svelato alcune nuove immagini ( via The Hollywood Reporter ) che offrono uno sguardo ai protagonisti del film, tra cui Jacob Elordi nei panni del famoso mostro, Mia Goth (come Elizabeth Lavenza) e Oscar Isaac (come Victor Frankenstein) in compagnia del regista Del Toro sul set. In precedenza Netflix aveva svelato il teaser trailer di Frankenstein in occasione dell’evento globale noto come TUDUM, lo trovate visitando questo nostro indirizzo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein | Nuove foto dal film di Guillermo Del Toro