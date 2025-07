Frane e alluvioni sono un rischio concreto per l’Italia Il rapporto Ispra

L’Italia è un Paese in cui le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrologiche meteo-climatiche e sismiche determinano una vulnerabilità del territorio ai fenomeni naturali, aggravata dai cambiamenti climatici e dalle pressioni antropiche. L’ultimo triennio è stato caratterizzato da elevate temperature, con il 2024 l’anno più caldo, e da diversi eventi meteorologici di eccezionale intensità , in particolare nel 2023, che hanno causato vittime e danni ai centri abitati, alle infrastrutture e alle attività economiche. I cambiamenti climatici in atto, in particolare le piogge intense e concentrate, con conseguente aumento delle frane, delle colate di fango, delle alluvioni, delle piene rapide e improvvise, stanno amplificando il rischio da dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Frane e alluvioni sono un rischio concreto per l’Italia. Il rapporto Ispra

