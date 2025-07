Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025 | Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare – Intervista Video

L’attore napoletano Francesco Di Leva, è uno dei protagonista della seconda giornata del Magna Graecia Film Festival 2025. L’attore è presenta al festival che s sta tenendo in questi giorni a Soverato durante il quale è stato proiettato il film “Familia” del regista Francesco Costabile, di cui Di Leva ne è protagonista. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Francesco Di Leva e con lui abbiamo parlato del ruolo che ha interpretato in questo film ma anche di Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso, serie tv di cui fa parte insieme a Massimiliano Gallo. Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025 – Intervista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Francesco Di Leva al Magna Graecia Film Festival 2025: “Non ho mai giudicato il personaggio che interpreto in Familia. Vincenzo Malinconico? Un progetto che porto nel cuore e vale la pena continuare” – Intervista Video

