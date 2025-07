Francesca Albanese | Israele spara alla testa e ai testicoli dei bambini in fila per il cibo è confermato uccide i civili - VIDEO

Albanese non è l'unica a denunciare l'uccisione dei civili in cerca di cibo nei centri umanitari GHF, gestiti dal Boston Consulting Group che si occupa del piano "Aurora" per la deportazione dei palestinesi fuori dalla Striscia La relatrice speciale ONU per i diritti nei Territori palestinesi.

Le parole di Francesca Albanese, rilasciate a Il Fatto Quotidiano, sono di una gravitĂ assoluta e di una luciditĂ disarmante. Con coraggio e rigore, inchiodano Israele di fronte alla realtĂ concreta delle sue azioni a Gaza: un genocidio pianificato, tecnologicame Vai su Facebook

molte cose da leggere oggi, ma per prima cosa la prioritĂ assoluta: la Relatrice Speciale ONU, @FranceskAlbs, che denuncia come i soldati di #Israele sparino ai bambini in fila per il cibo colpendoli alla testa e ai testicoli Vai su X

