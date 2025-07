Fotografa bambini nei laghi del Trentino | l'uomo era già stato indagato per pedopornografia

La Procura di Bolzano sta indagando un uomo già noto alle forze dell'ordine dopo essere stato sorpreso a fotografare bambini nei laghi: aveva già precedenti per il possesso di materiale pedopornografico. A dare l'allarme è stata una madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - laghi - uomo - stato

Cosa fare con i bambini nel ponte del 2 giugno tra parchi acquatici, piscine e laghi: 5 idee + 1 per le famiglie - Scivoli mozzafiato, piscine a onde e aree relax immerse nel verde: con l’estate alle porte, parchi acquatici e piscine all’aperto tornano protagonisti delle gite in famiglia.

Altoatesino fotografa bambini nei laghi, ha precedenti. L'uomo è stato indagato dalla Procura di Bolzano #ANSA Vai su X

Elie, 52 anni, francese di origini ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da Milano. L'uomo ha iniziato a riprendere col suo cellulare non appena un cassiere, un ragazzo italiano, gli ha urlato "Free Palestin Vai su Facebook

Fotografa bambini nei laghi del Trentino: l’uomo era già stato indagato per pedopornografia; Altoatesino fotografa bambini nei laghi, ha precedenti; Indagato per pedopornografia, fotografava i bambini che si tuffavano e giocavano al lago. Mamma lo nota e lo segnala ai carabinieri.

Fotografa bambini nei laghi del Trentino: l’uomo era già stato indagato per pedopornografia - La Procura di Bolzano sta indagando un uomo già noto alle forze dell'ordine dopo essere stato sorpreso a fotografare bambini nei laghi: aveva già precedenti ... Si legge su fanpage.it

Indagato per pedopornografia, fotografava bambini in riva ai laghi - I carabinieri della compagnia di Brunico hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altoatesino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti per il possesso di materiale ... Lo riporta rainews.it